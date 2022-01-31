Заседание Совбеза ООН: США призвали Россию к дипломатическому решению вопрос с Украиной

В связи с концентрацией российских войск у границ Украины США предостерегли Москву от "опасного пути к войне". Об этом заявила в понедельник, 31 января, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности ООН, посвященному российско-украинскому конфликту, пишет Deutsche Welle.

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По ее словам, в настоящее время Россия проводит "крупнейшую мобилизацию войск в Европе за последние десятилетия", и речь идет о подразделениях, "готовых к наступательным действиям в Украине".

"Мы надеемся, что Россия выберет путь дипломатии, а не конфликта в Украине. Но мы не можем лишь ждать и наблюдать", — сказала Томас-Гринфилд. "Мы не хотим конфронтации, но мы проявим решительность, быстроту и единодушие в случае вторжения России в Украину", — отметила она.

Постпред США, кроме того, обвинила Россию в том, что она в начале февраля намеревается перебросить в Беларусь, к границам с Украиной, около 30 тысяч военных. Она также отметила, что Россия уже использовала более 2 тысяч вагонов, чтобы перебросить войска и вооружение к украинской границе, в частности, около 5 тысяч военных в Беларусь, баллистические ракеты малой дальности, спецназ и зенитные батареи.

Ранее Россия и Беларусь заявляли о намерении в феврале провести совместные учения для участия в проверке сил реагирования двух стран, которая должна пройти вблизи западной границы с Польшей и Литвой, а также недалеко от южного участка границы с Украиной.





Россия пыталась предотвратить заседание СБ ООН



В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал "провокационными" разговоры о возможности войны между Россией и Украиной.

"Наши западные коллеги говорят о необходимости деэскалации, но прежде всего сами нагнетают напряженность риторикой и провоцируют эскалацию", — заявил он, выступая на заседании СБ ООН. Небензя напомнил, что российская сторона на всех уровнях опровергала подобные обвинения и продолжает это делать.

Ранее Россия попыталась предотвратить созыв заседания СБ ООН по Украине, которое Небензя назвал "вмешательством США во внутренние дела РФ".

По его мнению, заседание Совбеза ООН предлагалось созвать "из-за домыслов и безосновательных обвинений", которые Россия неоднократно опровергала. Российская сторона организовала процедурное голосование по этому вопросу. В результате было принято решение, что заседание состоится — 10 членов СБ ООН проголосовали "за", Россия и Китай — "против", еще три страны воздержались (для проведения заседания была необходима поддержка 9 стран).

США потребовали созыва заседания СБ ООН, поскольку опасаются российского военного вторжения в Украину. Вашингтон и его союзники добивается отвода более 100 тысяч российских солдат, сконцентрированных у границ Украины. Поскольку Россия обладает правом вето в Совбезе ООН, конкретных решений на нынешнем заседании не ожидалось.