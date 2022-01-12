Заседание Совета Россия - НАТО не принесло ощутимых результатов

Сложные многочасовые переговоры в среду, 12 января провели НАТО и Россия в Брюсселе. Существенных результатов они не принесли. Об этом свидетельствует заявление главы альянса по итогам встречи о том, что "риск военного конфликта в Европе по-прежнему реален", сообщает euronews.com.

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НАТО связывает это с размещением ста тысяч российских военнослужащих на границе с Украиной. Кремль твердит, что не допустит ее вступления в альянс.

"Российская сторона неоднократно предлагала альянсу принять меры по деэскалации обстановки. Со стороны альянса российские инициативы были проигнорированы. Это создает предпосылки возникновения инцидентов и конфликтов, подрывает основы безопасности", — заявил заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин на переговорах, передает РБК.

Он назвал три ключевые проблемы, на решении которых необходимо сконцентрировать все усилия: гарантии нерасширения НАТО на восток за счет Украины и других стран; обязательства о неразмещении в Европе новых американских ракет средней и меньшей дальности; ограничение военной деятельности в Европе, исключение наращивания так называемых "контингентов передового базирования".

Москва предъявила Западу ультиматум с требованием прекратить дальнейшее расширение НАТО на восток, а также демонтировать инфраструктуру альянса в так называемых новых государствах-членах, восстановив статус, существовавший 27 мая 1997 года, т.е. до первого расширения НАТО. Президент России Владимир Путин пригрозил, что если Москва не получит требуемых ею "гарантий безопасности", ему придется принять "военно-технические меры".

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после заседания Совета Россия-НАТО заявил, что у альянса с Россией есть существенные разногласия по поводу "гарантий безопасности", требуемых Кремлем, но что страны-союзники НАТО готовы снова встретиться с российскими представителями. "Между союзниками НАТО и Россией существуют значительные разногласия по этим вопросам, и преодолеть эти разногласия будет непросто", — сказал Столтенберг. "Но положительным моментом является то, что все союзники НАТО и Россия сели за один стол".

Он также предупредил, что у России не будет права вето на любое решение Украины о вступлении в НАТО, и призвал к деэскалации в связи с концентрацией российских сил на границе с Украиной. "Украина — суверенное государство, Украина имеет право на самооборону. Украина не представляет угрозы для России", — сказал Столтенберг. "Это Россия является агрессором. Это Россия применила и продолжает применять силу против Украины".

По словам Столтенберга, обе стороны "выразили необходимость диалога и рассмотрения графика дальнейших встреч".

Комментируя состоявшиеся сегодня переговоры министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") заявил: "Совет Россия-НАТО сегодня продемонстрировал единство мнений и твердую позицию в вопросе о том, что существуют такие принципы, как коллективная оборона и "открытые двери", которые нельзя нарушать, и что есть вопросы, которые можно обсуждать с Россией".

Министр подчеркнул в твиттере: если Россия серьезно относится к диалогу, то его необходимо продолжать.