Застрявшие на родине: мужчин с ПМЖ за границей не выпускают из Украины

Ряд украинцев, имеющих ПМЖ за границей, находились на родине, когда Россия начала вторжение. Теперь они не могут покинуть пределы Украины, чтобы вернуться туда, где их работа и семьи.

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17 февраля Андрей вместе с женой сел на самолет в Майами и полетел в Украину, чтобы похоронить отца. К тому времени США были постоянным местом жительства Андрея, там он провел уже более пяти лет.

Через неделю после его приезда на родину началось российское вторжениеи Украина объявила всеобщую мобилизацию , запретив мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну. Теперь Андрей застрял в Украине с единственным чемоданом, основное содержание которого - зимняя одежда.

Мы встречаем Андрея в тот момент, когда он прощается со своей женой на центральном автовокзале Львова. Его супруга не является гражданкой Украины (дальнейшие подробности она пожелала сохранить в тайне). У нее закончился срок туристической визы, и она возвращается во Флориду.

Скоро Андрей останется совсем один. Его дом и работа находятся во Флориде, мать и сестра уехали в Латвию, спасаясь от войны, отец скончался.

Бюрократический тупик

Положение, в котором оказался Андрей, кому-то может показаться невезением, но таких, как он, очень много: Виталий - санитар чешской больницы, который взял отпуск, чтобы навестить своих родителей в Украине за три дня до начала войны; Вито - сотрудник музея в Объединенных Арабских Эмиратах, который прилетел в Украину 17 февраля и теперь не имеет дохода, чтобы содержать свою семью; Алексей, который вернулся в Украину из Польши, чтобы воевать, и после окончания службы не может вернуться к своей семье и работе в Гданьске.

DW поговорила с восемью мужчинами, оказавшимися в подобной ситуации. Некоторые из них продолжают работать удаленно, другие взяли неоплачиваемый отпуск в надежде вернуться на работу. Большинство из них расстались либо с возлюбленными, либо с семьей. И все они говорят, что запрет на выезд причинил им эмоциональные страдания и финансовые потери.

На бумаге - все хорошо, на деле - невозможно

Надеясь создать группу по взаимопомощи, Андрей открыл Telegram-канал для таких же мужчин, как он. Сейчас он насчитывает более 130 участников, но Андрей считает, что это - только верхушка айсберга. "Не могу понять, почему правительство приняло такое решение, - говорит он. - Наверное, они думают: "Может быть, мы сумеем задействовать и их, но это всего несколько тысяч человек, так что ситуация плачевная".

Николай, украинский ученый из исследовательского института в Германии, - еще один застрявший в Украине. Он отправился в Киев 21 февраля оформлять документы для своей украинской жены, чтобы она могла получить немецкую визу. Его договоренность о посещении немецкого посольства отменили, поскольку посольство закрылось. Затем для украинских мужчин закрылись и границы.

По словам Николая, ему было трудно получить помощь или хотя бы сочувствие, потому что его правовая ситуация настолько сложна. "На бумаге все хорошо, как будто люди могут вернуться домой, - говорит он. - Но на самом деле это невозможно". Мужчины, которые постоянно живут за границей, технически освобождены от запрета на выезд, но пограничная служба требует особый штамп в паспорте, который не был обязательным до войны, а сейчас, по словам всех мужчин, с которыми разговаривал DW, получить его невозможно.

Реагируя на многочисленные вопросы от пострадавших мужчин в Facebook, Государственная пограничная служба Украины опубликовала заявление. Она подтвердила, что единственным приемлемым доказательством постоянного проживания за границей является штамп в паспорте от украинских властей. "Если человек действительно проживал за границей, - пишет пограничная служба, - но не зарегистрировал свой отъезд в соответствии с официальной процедурой, к сожалению, он не может покинуть Украину".

Бесконечный квест

Чтобы получить этот штамп, гражданин Украины должен сначала получить разрешение в государственном миграционном управлении, затем сняться с учета в местном военкомате, а также сняться с регистрации по месту жительства. До российского вторжения эта процедура занимала до трех месяцев. В условиях начавшейся войны многие административные учреждения на востоке и юго-востоке страны были разрушены или закрыты Россией. Даже на территории, контролируемой Украиной, многие из них прекратили работу или их базы данных оказались заблокированы. В таком случае подать заявление на получение штампа уже невозможно. "Это как квест, который невозможно завершить", - говорит Николай.

DW удалось выяснить в администрации родного города Андрея в Киевской области, что "справка о регистрации по месту жительства", которая требуется ему, чтобы подать заявление, недоступна, поскольку база данных заблокирована.

Правило из советских времен

Владимир Монастырский из юридической фирмы Denton, писавший до войны для украинской интернет-газеты "Правда", называет это правило "советским пережитком" и отмечает, что, "поскольку требование наличия штампа в паспорте никак не влияет на возможность граждан выезжать за границу и оставаться там на ПМЖ, на деле лишь несколько сотен тысяч человек из числа постоянно проживающих за границей оформили эти документы". По оценкам World Migration Report, в 2020 году за границей проживало около 6 миллионов украинцев.

"Они находят какие-то глупые юридические требования, которые раньше не нужно было соблюдать, и говорят: "Хорошо, теперь это будет обязательным", - считает Николай.

Ни Пограничная служба Украины, ни МВД не ответили на неоднократные просьбы разъяснить, знают ли они об этой проблеме.

Николай считает, что ему в какой-то степени повезло: его жена находится с ним в Украине, и он может продолжать свою научную работу удаленно. Но некоторые из тех, с кем беседовала DW, были оторваны от своей привычной жизни. Александр Дюбанов, руководитель проекта на принадлежащем Германии заводе по производству пластмасс Froli Baltic в Латвии, говорит, что поехал в Киев 20 февраля, чтобы получить украинский паспорт для своего новорожденного сына. К сегодняшнему дню он не видел свою жену и маленького ребенка уже три месяца. При этом Александр опасается, что потеряет работу и, следовательно, возможность содержать семью.

Мужчин стигматизируют за желание покинуть Украину

Мужчины, с которыми беседовала DW, указывают, что еще одной проблемой для них является стигматизация вокруг этой темы. Андрей описывает насмешки, которым подвергаются мужчины, если они жалуются на запрет на выезд. "Говорят: "Как вам не стыдно, вы не патриоты". Но ведь мы просто хотим работать, чтобы прокормить свои семьи". Он добавляет, что жертвует часть своего дохода на помощь волонтерам и военным.

По словам Николая, он и сам уже размышлял о том, как мужчине лучше всего служить своей стране. "Эта тема не только юридическая, но и эмоциональная, - уверен он. - Нужно критично относиться к самому себе. Некоторые вещи я готов сделать для своей страны, а некоторые - нет".

Борьба с пессимизмом

После отъезда жены Андрей переехал в Киев, где провел последние десять дней, ночуя в гостинице. Он звонит супруге каждый день, чтобы разбудить ее, и еще раз перед сном.

"Сейчас я настроен очень пессимистично, - говорит Андрей. - Я разочарован в Зеленском и очень зол на правительство - на все правительства". Как и другие оказавшиеся в его ситуации, он понимает, почему украинское правительство не решает его вопрос в приоритетном порядке. Но при этом считает, что просит не так уж и много: всего лишь отпустить его домой.