Застрявшим на Сицилии мигрантам разрешили сойти на берег

Спасательные суда Humanity 1 и Geo Barents высадили на Сицилии в общей сложности около 250 просителей убежища. Еще один корабль направили во Францию.

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Около 250 мигрантов сошли на берег с борта двух спасательных кораблей в порте сицилийского города Катания. Вечером во вторник, 8 ноября, разрешение итальянских властей на это было дано им в связи с рекомендацией врачей и психологов, обследовавших этих мужчин.

При этом борт немецкого спасательного судна Humanity 1 покинули 35 человек. Еще 213 человек были доставлены на Сицилию на борту идущего под норвежским флагом корабля Geo Barents.

Эти суда прибыли в порт Катании в выходные, 5 и 6 ноября, однако итальянские власти не давали разрешение на высадку просителей убежища, аргументируя это тем, что последние не находятся в экстремальной ситуации.

Критика миграционной политики Италии

Такой подход вызвал международную критику. С призывом разрешить прибывшим высадиться на берег к Риму обратились Еврокомиссия, ряд организаций ООН, а также правительство Германии.

Ранее, 7 ноября, сначала лишь шести, а потом еще 89 мигрантам из Северной Африки было разрешено сойти на берег с борта немецкого спасательного судна Rise Above в порту итальянского города Реджо-ди-Калабрия. Между тем кораблю Ocean Viking организации SOS Méditerranée, перевозящему 234 мигрантов, итальянские власти не разрешили причалить ни в одном порту, после чего он направился во Францию.

В офисе нового премьер-министра Италии Джорджи Мелони вечером 8 ноября приветствовали решение Парижа принять корабль. "Миграция — это европейская тема, и так к ней нужно подходить", — сообщила пресс-служба главы итальянского правительства.