"Затишье перед бурей". ВОЗ обеспокоена количеством непривитых от кори детей — их более 22 миллионов

В 2020 году более 22 миллионов детей по всему миру пропустили первую дозу вакцины от кори, свидетельствуют данные совместного доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Об этом пишет POLITICO.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

ВОЗ отмечает, что это самый большой прирост случаев отказа от прививки против кори за последние 20 лет. Такая тенденция может повлечь за собой угрозу новых вспышек заболевания.

В то время как количество зарегистрированных случаев заболевания уменьшилось на 80%, угроза заражения корью растет. Это связано с тем, что иммунизация снизилась и ухудшился эпидемиологический надзор за корью — в 2020 году в лаборатории поступило наименьшее количество образцов за последние 10 лет. ВОЗ утверждает, что это ставит под угрозу способность стран предотвращать вспышки.

"Хотя в 2020 году количество выявленных случаев кори снизилось, данные свидетельствуют о том, что мы, вероятно, наблюдаем затишье перед бурей, поскольку риск вспышек по всему миру продолжает расти", — заявила директор Департамента иммунизации, вакцин и биологических препаратов Кейт О’Брайен".

В 2019 году первую дозу вакцины от кори пропустили 19 миллионов детей, это на три миллиона меньше, чем в прошлом году. Кроме того, в 2020 году только 70% детей получили вторую дозу — это меньше необходимой цели в 95%. В целом 24 кампании вакцинации от кори, которые были запланированы на 2020 год, были отложены из-за пандемии коронавируса.

По словам О’Брайен, государствам необходимо обеспечить ресурсы для плановой иммунизации, а вакцинация от коронавируса должна поддерживаться за счет нового финансирования. Если этого не произойдет, "мы рискуем поменять одну смертельную болезнь на другую", подчеркнула представитель ВОЗ.