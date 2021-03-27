Затор в Суэцком канале: владелец Ever Given надеется на подвижки 27 марта
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Владелец гигантского контейнеровоза Ever Given, вот уже пятый день блокирующего проход по Суэцкому каналу в Египте, надеется, что судно удастся сдвинуть с мели до конца дня 27 марта. Никаких признаков повреждения двигателей контейнеровоза нет, подчеркнул на пресс-конференции глава японской компании Shoei Kisen Kaisha Ltd. Юкито Хигаки.

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Ever Given принадлежит японской Shoei Kisen и ходит под панамским флагом. Операционную деятельность судна осуществляет тайваньская Evergreen Marine Corporation.

По словам Юкито Хигаки, подтоплений на судне нет, системы управления и гребные винты - в порядке. "Как только оно сдвинется (с мели. - Ред.), сразу же будет на ходу", - заверил он.

Удаление морского грунта под судном продолжаются, на место выдвинулись еще два буксира, заявили в немецком Bernhard Schulte Shipmanagement, отвечающем за технические работы, связанные с контейнеровозом. Всего в операции задействованы минимум 10 буксиров, уточнили в Shoei Kisen.

До конца дня 27 марта предпримут минимум две попытки снять судно с мели

Представитель управления, отвечающего за судоходство по Суэцкому каналу, заявил, что 27 марта будут предприняты еще минимум две попытки снять контейнеровоз с мели. Представители Shoei Kisen заявили, что с судна снимут часть контейнеров, чтобы облегчить его вес, если углубление дна ни к чему не приведет.

Соединенные Штаты предложили помощь

Между тем США уже заявили, что готовы помочь Египту возобновить проходимость Суэцкого канала. "У нас есть оборудование и (технические. - Ред.) мощности, которыми не располагает большинство стран. Мы изучаем, что можем сделать и в чем может заключаться наша помощь", - заявил президент США Джозеф Байден.

Контейнеровоз отклонился от курса и сел на мель

400-метровый контейнеровоз MV Ever Given класса Triple Е сел на мель в южной части Суэцкого канала в ночь на 24 марта. Следовавшее из Китая в Нидерланды судно полностью заблокировало движение через канал в обе стороны. Зафрахтовавшая контейнеровоз тайваньская компания Evergreen сообщила, что инцидент произошел из-за погодных условий: в результате порыва сильного ветра судно отклонилось от курса.

Контейнеровоз, построенный в 2018 году и вмещающий 20 тысяч морских контейнеров, находится у побережья Египта. Участники операции в Суэцком канале углубляют дно вокруг судна. Его вес - свыше 220 тыс. тонн, длина - 400 метров.

Открытый в 1869 году Суэцкий канал является важнейшим маршрутом поставок нефти с Ближнего Востока в Европу и США и в целом одним из важнейших торговых маршрутов мира. На него приходится 10 процентов глобальной морской торговли, в 2020 году через него прошли около 19 тысяч судов.

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Source

Deutsche Welle

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Deutsche Welle
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