Завершена эвакуация пассажиров с севшего на мель парома в Балтийском море
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Пассажирское судно Viking Amorella село на мель у Аландских островов. По информации береговой охраны города Турку, операция по эвакуации пассажиров завершена, сообщил портал новостей Финляндии Yle. На месте происшествия работали несколько спасательных судов.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным Западно-Финской морской спасательной службы, судно задело днищем морское дно при прохождении на юг от порта Лонгнес. Для стабилизации положения паром Viking Amorella был выведен на мель у острова Ярсё, расположенного в финских водах на восток от Аланда, крупнейшего острова архипелага.

В нескольких отсеках парома зафиксирована течь. Обстановка на аварийном судне была спокойной. Люди организованно поднялись на верхнюю палубу. Паники среди них не было. Пассажирам раздали спасательные жилеты. На борту судна находились 200 пассажиров и 80 членов экипажа. Судно следовало по маршруту Турку-Стокгольм.

Погода в районе ЧП была хорошая - солнце, ветер слабый, 6 метров в секунду, море спокойное, волнения практически не было.

По данным береговой охраны, утечки топлива не обнаружено.

Причина аварии пока не известна. Центр изучения несчастных случае (Otkes) приступил к расследованию ЧП.

В предыдущий раз судно Viking Amorella село на мель у Аландских островов в декабре 2013 года.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

1

Source

LETA

Tags

Балтийское море
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью