Завершено расследование уголовного дела о катастрофе SuperJet в Шереметьево
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела об авиакатастрофе самолета Sukhoi SuperJet 100, которая произошла в мае 2019 года в московском аэропорту Шереметьево.

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Следственный комитет России объявил о передаче в Генеральную прокуратуру уголовного дела, возбужденного в отношении Дениса Евдокимова, командира лайнера Sukhoi SuperJet 100, который сгорел 5 мая 2019 года при посадке в московском аэропорту "Шереметьево".

В ведомстве заявили, что расследование завершено, а собранные данные опровергли версию о том, что причиной катастрофы могла стать неисправность самолета.

В опубликованном на сайте Следственного комитета релизе подчеркивается, что перед судом предстанет только командир экипажа Денис Евдокимов, которому ранее предъявили обвинение по статье УК "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что, согласно данным расследования, действия Евдокимова привели к тому, что он "создал разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна". Следователи пришли к выводу, что диспетчерская и аварийная службы не могли повлиять на ситуацию.

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Петренко также рассказала, что эксперты изучили данные бортовых регистраторов разбившегося самолета. Согласно им, борт корректно реагировал на действия пилота, что опровергает версию Евдокимова о возможной неисправности.

В случае признания виновным Евдокимову грозит лишение свободы на срок до семи лет. Командир судна, находившийся все это время под подпиской о невыезде, вину не признает.

Катастрофа SSJ100 произошла 5 мая 2019 года. Лайнер вылетел из Москвы в Мурманск, но менее чем через поласа после взлета вернулся в аэропорт из-за технических неполадок. Самолет совершил жесткую посадку и загорелся от удара о землю. На момент возгорания на борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. Сорок пассажиров и один член экипажа погибли, еще 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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