Завершились переговоры России и Украины. О чем договорились стороны?

В четверг, 3 марта, между Киевом и Москвой завершился второй раунд переговоров в связи с военным конфликтом в Украине.

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На переговорах было достигнуто понимание об обеспечении гуманитарных коридоров и временном прекращении огня, цитирует агентство ТАСС советник главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

По его словам, стороны договорились о возможности прекращения огня, но только в тех секторах, где будет проводится эвакуация гражданского населения по гуманитарным коридорам.

При этом украинская делегация не достигла желаемых результатов, и переговоры продолжатся в третьем раунде, сказал Подоляк.

В свою очередь, член делегации РФ помощник Путина Владимир Мединский подтвердил возможность временного прекращения огня и третьего раунда переговоров.

Другой член российской делегации депутат Госдумы Леонид Слуцкий сказал, что в ближайшие дни пройдет третий раунд переговоров.