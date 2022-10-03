Завотделом Эрмитажа уволился и покинул Россию из-за войны

Заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков уволился из музея после 22 лет работы и покинул Россию. Об этом сообщил сам Озерков в своем аккаунте в соцсети Instagram в воскресенье, 2 октября.

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Он пояснил, что решил уволиться после начала войны,развязанной Россией против Украины. "Окончательное решение было принято после того, как было опубликовано интервью с директором музея" Михаилом Пиотровским, уточнил Озерков, добавив, что не участвует в деятельности Эрмитажа с начала марта.

Дмитрий Озерков также заявил, что "не намерен иметь ничего общего с сегодняшней РФ". "После того как Россия отправила свои войска в Украину, диалог и уважение перестали что-либо значить в России, новости сменились пропагандой, которая ничего не говорит о многочисленных преступлениях российских вооруженных сил против гражданского населения. Как гражданин России я воспринимал этот позор и как свою вину и делился этим мнением", — написал Озерков. Он сообщил, что решил "прекратить делать что-либо в сегодняшней России и для нее".

"Россия выдавила всех нас"



Дмитрий Озерков отметил, что оставил посты руководителя магистерской программы Art&Science университета ИТМО, куратора галереи "Цифергауз", куратора цифровой платформы Masters Digital, а также покинул совет по культуре и искусству при губернаторе Санкт-Петербурга.

"Я приветствую всех, для кого греческое слово Exodus (в переводе на русский — "исход". — Ред.), использованное авторами Септуагинты (Собрания переводов текстов Ветхого завета на древнегреческий язык. — Ред.), стало единственным возможным выходом из сегодняшней ситуации. Россия выдавила всех нас, тех, кто не хотел ничего, кроме добра, для ее культуры", — добавил Озерков.

Директор Эрмитажа назвал войну "самоутверждением нации"



Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в июне дал интервью "Российской газете". В нем он высказал мнение, что "с одной стороны, война это кровь и убийство, а с другой — самоутверждение людей, самоутверждение нации". "Звучит очень громко, но мы же понимаем историческую миссию своей страны. И вот это ощущение, что наша страна меняет мировую историю, и ты к этому причастен, оно ключевое сейчас", — заявил Пиотровский.