Восторженные крики детей разносятся по парку развлечений в центре Кабула — они катаются на колесе обозрения, автодроме и небольших американских горках.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Их отцы сидят на аттракционах вместе с ними или смотрят, как они катаются, и фотографируют — это редкие моменты радости в Афганистане, откуда чаще всего приходят мрачные новости.

Но матери теперь не могут разделить радость детей и их счастливые воспоминания. Женщинам отныне запрещено посещать парки в Кабуле из-за жестких ограничений правящего в стране движения "Талибан".

Когда мы были в парке, десятки талибов наслаждались аттракционами.

Ближайшее место, куда могут попасть женщины, и мы в том числе, — ресторан с видом на парк.

Недавно женщинам также запретили посещать бассейны и спортзалы в столице.

Ожидается, что эти правила будут распространены на всю страну.

Мужчины по-прежнему могут кататься на аттракционах (Фото: BBC)

По мере того как талибы вводят новые ограничения, афганские женщины и девочки переживают по поводу того, что может произойти дальше.

Некоторые говорят, что эти меры не затрагивают большую часть страны, потому что для большинства людей сейчас вечерний выход в свет — это роскошь, которую они не могут себе позволить.

Однако для многих афганских девушек дело не в масштабах последствий, а в символизме этих ограничений, которые красноречиво говорят о намерениях талибов, захвативших власть в стране в августе 2021 года.

"Каждый день мы, девушки в Афганистане, просыпаемся с новыми ограничениями. Как будто мы просто сидим и ждем их", — говорит одна из студенток (мы не называем ее имя в целях безопасности).

"Мне повезло, что я закончила среднюю школу до прихода талибов. Но теперь мне страшно, что университеты могут быть закрыты и для женщин. Моим мечтам придет конец".

Недавно девушка сдавала вступительные экзамены в университет и обнаружила, что предмет, который она хотела изучать — журналистика — больше не доступен для женщин.

"Я не могу описать, как это тяжело. Иногда хочется громко кричать. У меня ощущение безнадежности", — признается она.

Весной женщины еще могли посещать парки в Кабуле (Фото: AFP)

В Афганистане сокращается количество мест для женщин, поэтому некоторые пытаются найти способы противостоять ограничениям "Талибана".

Активистка Лайла Басим стала одним из основателей библиотеки для женщин. В ней тысячи книг на разных языках на различные темы.

"Этим мы хотим показать талибам, что афганские женщины не будут молчать, а вторая наша цель — распространить культуру чтения книг среди женщин, особенно среди девочек, лишенных образования", — говорит она.

Она полна решимости сделать так, чтобы управляющие страной мужчины услышали ее голос, и с прошлого года участвовала в многочисленных акциях протеста.

"Мы не боимся смерти или того, что талибы будут угрожать нашим семьям. Чего мы боимся, так это быть исключенными из общества", — говорит она.

Она называет ограничения в отношении женщин тревожными и печальными.

"Мне очень грустно думать обо всех свободах, которые мы потеряли. В других странах осваивают Марс, а мы здесь все еще боремся за основные права", — говорит она.

Фото: BBC

Несколько недель назад была задержана активистка по защите прав женщин Зарифа Ягуби и еще три человека. Несмотря на многочисленные призывы к их освобождению со стороны ООН и других организаций, талибы никак не отреагировали на это.

На прошлой неделе 12 человек, включая трех женщин, были подвергнуты порке на футбольном стадионе в Афганистане на глазах у тысяч зрителей.

С каждым шагом нынешнее правление талибов все больше напоминает их режим 1990-х годов.

"Нынешняя политика талибов такая же, как и 20 лет назад. Мы пытаемся донести до них, что это неприемлемо в XXI веке", — говорит Лайла Басим.

В нескольких минутах езды от библиотеки находится офис полиции нравов "Талибана", "министерства профилактики порока и поощрения нравственности", — это еще одно место, куда афганским женщинам вход воспрещен.

"Мы поставили у ворот ящик, куда женщины могут опускать свои жалобы. Наш директор идет к воротам, чтобы встретиться с женщинами из уважения к ним", — говорит представитель ведомства Мохаммад Акиф Мухаджер.

Он защищает решение запретить женщинам посещать парки, говоря, что исламские законы и нормы шариата там не соблюдались.

"В течение 15 месяцев мы давали нашим сестрам возможность наслаждаться посещением парков. Мы сказали женщинам, чтобы они следовали практике ношения хиджаба, но некоторые этого не делали. У нас были отдельные дни для мужчин и женщин для посещения парка, но это не соблюдалось", — говорит он.

Когда Мухаджера спросили, почему преследуют тех, кто отстаивает права женщин, он ответил: "В каждой стране любого, кто поднимает голос против приказов правительства, арестовывают. В некоторых странах их даже убивают. Мы этого не делали. Но, естественно, если кто-то поднимает свой голос против национальных интересов, его заставят замолчать".

Фото: BBC

Слова и действия талибов свидетельствуют об ужесточении их позиции по отношению к женщинам и всем, кто критикует их политику. Это противоречит тому умеренному имиджу, который движение "Талибан" пыталось создать с тех пор, как захватило власть в стране в прошлом году.

"Однажды нам могут сказать, что женщины больше не могут выходить из своих домов, — говорит молодая студентка. — В Афганистане возможно все".

Разочарование в международном сообществе также заметно среди афганских женщин.

"Мир отвернулся от нас, — говорит Лайла Басим. — Влиятельные люди во всем мире поддерживают женщин Ирана, но не женщин Афганистана".

"То, что происходит с нами, даже не попадает на первые полосы газет. Мы чувствуем себя разбитыми и забытыми".