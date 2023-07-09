Зеленский будет, прогресс по членству Украины — возможно. Что нужно знать о саммите НАТО в Вильнюсе

11 июля в Вильнюсе начнется саммит НАТО. Он впервые пройдет в Литве и во второй раз — в странах Балтии (в 2006 году форум принимала Рига). Мероприятие посетят 40 глав государств и правительств, а также до 150 других высокопоставленных официальных лиц. Всего участниками саммита (не считая журналистов и административный персонал) станут около 2400 человек.



Помимо лидеров 31 страны, входящей в НАТО, на форум приглашены представители государств-партнеров альянса: президенты Украины и Южной Кореи, премьер-министры Швеции, Японии, Австралии и Новой Зеландии. В саммите в качестве полноценного члена военного блока впервые примет участие Финляндия.

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Зеленский приедет, условием его участия называли прогресс по рассмотрению украинской заявки

Одной из основных тем саммита станут отношения альянса с Украиной. Приглашение приехать в Вильнюс было направлено президенту страны Владимиру Зеленскому, его участие в форуме в пятницу подтвердил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Дипломатический советник Зеленского и замглавы его офиса Игорь Жовква в конце июня говорил, что президент Украины не поедет на саммит в Вильнюс, "если лидеры будут склонны или проявят дефицит мужества, в то время как Украина со всем мужеством, волей и силой, высоким боевым духом борется против российской агрессии". По словам Жовквы, Киев ожидает от союзников, что в Литве "начнется процедура" рассмотрения заявки на вступление в НАТО, поданной в сентябре прошлого года.

В свою очередь, Столтенберг обещал, что в Вильнюсе члены НАТО "направят решительный сигнал поддержки Украине". На пресс-конференции в преддверии саммита генсек альянса объявил о трех основных элементах, которые, как он надеется, удастся согласовать на форуме:

пакете многолетней помощи Украине, который гарантирует полную совместимость ВСУ и НАТО;

учреждение совета НАТО-Украина для обсуждения политических и других вопросов;

публичное подтверждение со стороны членов НАТО, что Украина также получит этот статус.

Ранее Жовква сообщал, что присоединение Украины к НАТО поддерживают 20 из 31 члена блока. При этом советник Зеленского отметил, что власти страны не надеются на скорое получение статуса полноценного члена альянса — для этого сначала нужно как минимум завершить войну. Впрочем, перед саммитом украинский президент отправился в турне по странам НАТО, посетив Болгарию, Чехию, Словакию и Турцию.

1/2 A man whose determination and bravery inspire the whole world, has arrived at Prague Castle. For nearly 500 days, President @ZelenskyyUa and the Ukrainian people have resisted Russian aggression. pic.twitter.com/smISs4uVNp — Petr Pavel (@prezidentpavel) July 6, 2023

Deutsche Welle со ссылкой на опрошенных экспертов пишет, что единогласия по поводу членства Украины среди стран НАТО нет. По мнению ряда лидеров, Киеву нет смысла предоставлять членство по ускоренной процедуре, другие называют "парадоксом" возможное решение не приглашать в альянс страну, которая "наиболее готова отражать угрозы". Латвия и другие страны Восточной Европы настаивают, что Украина должна вступить в НАТО как можно скорее, поскольку предыдущие попытки сдерживания РФ провалились и не привели к долгосрочному миру в регионе. США и страны Западной Европы занимают более сдержанную позицию, опасаясь дальнейшей эскалации.

Старые песни о главном



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"Хотя действия России, возможно, оживили более или менее сплоченный НАТО, все было не так гладко — российское вторжение также пролило свет на проблемы, которые лидеры НАТО стремились отложить, а не решить на протяжении более десяти лет, и банка "слишком трудных" переполнена", — считает Эндрю Дорман, редактор авторитетного научного журнала International Affairs. Он выделяет пять таких вопросов, которые, вероятно, станут темами для обсуждения в Вильнюсе:

Сдерживание РФ . Как пишет Дорман, в первые месяцы полномасштабного вторжения в Украину реакция НАТО была ориентирована скорее на краткосрочную перспективу, однако уже понятно, что членам альянса пора согласовать единую позицию касательно возможных решений для безопасности восточного фланга и отношений с Кремлем при различных сценариях завершения войны;

. Как пишет Дорман, в первые месяцы полномасштабного вторжения в Украину реакция НАТО была ориентирована скорее на краткосрочную перспективу, однако уже понятно, что членам альянса пора согласовать единую позицию касательно возможных решений для безопасности восточного фланга и отношений с Кремлем при различных сценариях завершения войны; Роль США в европейской обороне. Эксперт предполагает, что несмотря на продолжающиеся боевые действия в ближайшие годы Белый дом будет сконцентрирован на вызове со стороны Китая, и поэтому роль самих европейских стран в коллективной обороне вырастет. В какой именно форме произойдет перераспределение обязанностей (и произойдет ли), вероятно, обсудят на саммите;

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Ядерное оружие . На фоне "путинского бряцания ядерным оружием" в НАТО возобновились дискуссии о том, как альянсу следует реагировать на этот вызов. Среди тем для обсуждения — возвращение французского арсенала в орбиту альянса, модернизация существенно сокращенных в прошлом британских средств доставки и замена американских самолетов, способных нести ядерное оружие и предоставляемых европейским союзникам. Все эти меры станут особенно необходимы, если будет достигнута договоренность о большей самостоятельности членов альянса из Старого Света;

. На фоне "путинского бряцания ядерным оружием" в НАТО возобновились дискуссии о том, как альянсу следует реагировать на этот вызов. Среди тем для обсуждения — возвращение французского арсенала в орбиту альянса, модернизация существенно сокращенных в прошлом британских средств доставки и замена американских самолетов, способных нести ядерное оружие и предоставляемых европейским союзникам. Все эти меры станут особенно необходимы, если будет достигнута договоренность о большей самостоятельности членов альянса из Старого Света; Политика расширения . Помимо Украины, в Вильнюсе наверняка будут обсуждать потенциальное присоединение к альянсу Молдовы и Грузии. "Логика сдерживания подсказывает, что НАТО должна стремиться сделать так, чтобы потенциальные члены перешли из сферу влияния России в сферу влияния НАТО", — пишет Дорман. Наиболее "очевидный" по его мнению кандидат — Молдова, тогда как прогнозы относительно Украины и Грузии не такие оптимистичные. Маловероятно, что Киев станет полноценным членом альянса до завершения боевых действий, а против заявки Тбилиси говорит, среди прочего, географическая удаленность от большинства стран блока;

. Помимо Украины, в Вильнюсе наверняка будут обсуждать потенциальное присоединение к альянсу Молдовы и Грузии. "Логика сдерживания подсказывает, что НАТО должна стремиться сделать так, чтобы потенциальные члены перешли из сферу влияния России в сферу влияния НАТО", — пишет Дорман. Наиболее "очевидный" по его мнению кандидат — Молдова, тогда как прогнозы относительно Украины и Грузии не такие оптимистичные. Маловероятно, что Киев станет полноценным членом альянса до завершения боевых действий, а против заявки Тбилиси говорит, среди прочего, географическая удаленность от большинства стран блока; Глобальный НАТО. Хотя США, Великобритания и некоторые другие страны выступают за более активную роль альянса на мировой арене, часть входящих в НАТО государств не разделяют эту концепцию. Поиск баланса между обеспечением безопасности блока на его территории и за ее пределами, вероятно, также станет важной задачей встречи в Литве.

Отложенные решения

До встречи в Вильнюсе члены НАТО планировали решить две важные задачи. Одна из них — завершение процедуры ратификации шведской заявки на присоединение к альянсу. На протяжении почти года вступление страны в организацию блокирует Турция, также ратификацию до сих пор не провел парламент Венгрии. Тем не менее, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон приглашен на саммит в качестве гостя.

Если для Стокгольма саммит 2023 года должен был стать первым, то для действующего генсека НАТО — последним. Йенс Столтенберг занимает эту должность с 2014-го, его полномочия заканчивались в 2022-м, но были продлены на год в условиях продолжающейся войны России против Украины и необходимости завершить переговоры по вступлению в альянс Финляндии и Швеции. На этой неделе генсек НАТО подтвердил, что останется на своему посту еще на год, до октября 2024-го.

Foto: LETA

Преемника Столтенберга должны были непублично одобрить все члены альянса, но, как писали СМИ, к единой кандидатуре они не пришли. Одним из фаворитов был британский министр обороны Бен Уоллес, но он не получил поддержки Белого дома, против также выступала Франция. Среди других кандидатов называли премьер-министров Дании, Нидерландов, Эстонии и Испании, но они также не смогли заручиться достаточной поддержкой. В итоге, как пишет The Telegraph, Вашингтон сделал ставку на то, что на работу в НАТО удастся переманить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, чьи полномочия истекают летом следующего года.

Перекрытый Вильнюс и переполненные гостиницы

На время проведения саммита в Вильнюсе введут беспрецедентные меры безопасности. Их соблюдение будут контролировать 12 тысяч полицейских и военнослужащих, в том числе из Латвии и других стран-союзниц. На границах Литвы с другими странами Шенгенской зоны с 7 по 13 июля возобновят паспортный контроль. Пограничники будут выборочно останавливать машины и проверять документы, в аэропортах и морских портах их нужно будет предъявить при прибытии в Литву.

Многие улицы в центре города будут временно закрыты не только для автомобилистов, но и для пешеходов и вообще любых участников дорожного движения, в том числе передвигающихся на велосипедах и электросамокатах. Жителей Старого города попросили к пятнице убрать с улиц свои автомобили — их можно либо переставить во дворы, либо бесплатно припарковать в других районах города, не задействованных в проведении саммита. В свою очередь, проезд в общественном транспорте будет бесплатным с 10 по 13 июня.

В Вильнюсский аэропорт смогут попасть только обладатели билетов, всем остальным придется получать специальные разрешения. С полудня 11 июля до 16:00 12 июля аэропорт и вовсе полностью закроют для пассажиров, из-за этого авиакомпании отменили более ста рейсов из литовской столицы. Полеты небольших самолетов, воздушных шаров и беспилотников, запрещены над территорией страны с 7 по 13 июля.

Из-за ажиотажного спроса на гостиничные номера часть участников форума и представителей СМИ была вынуждена поселиться в других городах Литвы — ради них власти увеличат количество поездов до и из столицы.