Зеленский будет, прогресс по членству Украины — возможно. Что нужно знать о саммите НАТО в Вильнюсе

11 июля в Вильнюсе начнется саммит НАТО. Он впервые пройдет в Литве и во второй раз — в странах Балтии (в 2006 году форум принимала Рига). Мероприятие посетят 40 глав государств и правительств, а также до 150 других высокопоставленных официальных лиц. Всего участниками саммита (не считая журналистов и административный персонал) станут около 2400 человек.



Помимо лидеров 31 страны, входящей в НАТО, на форум приглашены представители государств-партнеров альянса: президенты Украины и Южной Кореи, премьер-министры Швеции, Японии, Австралии и Новой Зеландии. В саммите в качестве полноценного члена военного блока впервые примет участие Финляндия.

Одной из основных тем саммита станут отношения альянса с Украиной. Приглашение приехать в Вильнюс было направлено президенту страны Владимиру Зеленскому, его участие в форуме в пятницу подтвердил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Дипломатический советник Зеленского и замглавы его офиса Игорь Жовква в конце июня говорил, что президент Украины не поедет на саммит в Вильнюс, "если лидеры будут склонны или проявят дефицит мужества, в то время как Украина со всем мужеством, волей и силой, высоким боевым духом борется против российской агрессии". По словам Жовквы, Киев ожидает от союзников, что в Литве "начнется процедура" рассмотрения заявки на вступление в НАТО, поданной в сентябре прошлого года.

В свою очередь, Столтенберг обещал, что в Вильнюсе члены НАТО "направят решительный сигнал поддержки Украине". На пресс-конференции в преддверии саммита генсек альянса объявил о трех основных элементах, которые, как он надеется, удастся согласовать на форуме:

Ранее Жовква сообщал, что присоединение Украины к НАТО поддерживают 20 из 31 члена блока. При этом советник Зеленского отметил, что власти страны не надеются на скорое получение статуса полноценного члена альянса — для этого сначала нужно как минимум завершить войну. Впрочем, перед саммитом украинский президент отправился в турне по странам НАТО, посетив Болгарию, Чехию, Словакию и Турцию.

1/2 A man whose determination and bravery inspire the whole world, has arrived at Prague Castle. For nearly 500 days, President @ZelenskyyUa and the Ukrainian people have resisted Russian aggression. pic.twitter.com/smISs4uVNp