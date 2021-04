Зеленский: Членство в НАТО — единственный путь к окончанию войны в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает членство страны в НАТО единственной возможностью урегулировать военный конфликт в Донбассе. Об этом политик заявил в ходе телефонной беседы с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом во вторник, 6 апреля.

По словам главы украинского государства, получение Плана действий по членству в НАТО является для его страны "наиболее актуальным вопросом". "Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить", — заявил Зеленский в этой связи.

По данным пресс-службы президента Украины, Владимир Зеленский проинформировал Столтенберга о том, что Россия продолжает стягивать войска к украинским границам, и указал на то, что в последние недели украинская сторона наблюдает "очень опасную тенденцию к увеличению количества нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск и количества погибших украинских защитников".

В то же время президент Украины поблагодарил генсека альянса за внимание к ситуации в Украине и призвал НАТО усилить присутствие в Черноморском регионе. "Такое постоянное присутствие должно стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и препятствует торговому судоходству", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Со своей стороны, Йенс Столтенберг, комментируя разговор с Зеленским, отметил, что НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее официальный представитель НАТО в интервью немецкой газете Die Welt, опубликованном 6 апреля, заявил, что Россия, по данным альянса, нарушает соглашение о прекращении огня от июля 2020 года и "подрывает все усилия по деэскалации конфликта на востоке Украины".

В начале апреля ряд международных экспертов, в том числе дипломаты из США, Германии, Франции и Великобритании, выразили обеспокоенность повышенной активностью российских военных на границе с Украиной.

4 апреля верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в ходе разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой отметил, что Евросоюз с чрезвычайной озабоченностью наблюдает за перемещениями российских военнослужащих у украинских границ. При этом глава дипломатии ЕС указал, что Евросоюз непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Talked to Ukraine Foreign Minister @DmytroKuleba. Following with severe concern the Russian military activity surrounding Ukraine.

Unwavering EU support for🇺🇦 sovereignty & territorial integrity. Will further discuss with @DmytroKuleba and EU Foreign Ministers at next FAC.