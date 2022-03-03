Зеленский: если Украина падет, следующими будут страны Балтии (ДОПОЛНЕНО)

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг призвал Запад увеличить военную помощь, предупредив, что в случае падения Украины следующими будут страны Балтии. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на AFP.

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Как сообщает информационное агентство УНИАН, Зеленский подчеркнул, что хочет слышать конкретные ответы на запросы Украины.

Во время интервью иностранным СМИ Зеленский заявил, что позиция союзников НАТО по закрытию неба над Украиной ему непонятна.

"Если вы не можете закрыть небо сейчас, то дайте срок когда. Если вы не можете сделать это сейчас, скажите, сколько людей должно взорваться, сколько рук, ног, голов должны улететь, чтобы достучаться до вас? Скажите сколько, я пойду считать и будем ждать этого момента", — заявил Зеленский.

Как сообщает УНИАН, ранее Верховная Рада Украины призвала международное сообщество ввести бесполетную зону над территорией Украины и ввести миротворческие силы.

"Крайне сложно прогнозировать, как будет действовать Россия в дальнейшем, но ясно, что, напав на Латвию, ей придется воевать с общими силами НАТО", — заявил Латвийскому телевидению премьер-министр Кришьянис Кариньш, комментируя слова Зеленского.

Он подчеркнул, что Латвия является членом НАТО уже 18 лет, и ее положение в сфере обороны сильно отличается от ситуации Украины.

Кариньш отметил, что Украина поразительно противостоит российской армии, которая считается одной из сильнейших в мире. В войне со всем блоком НАТО у России не будет шансов на победу, уверен премьер.

Он напомнил, что противник — не Россия, а российский лидер Владимир Путин, об этом нужно помнить и работать вместе, чтобы сплотить общество.