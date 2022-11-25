Зеленский: Крым должен быть возвращен любым способом
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times дал понять, что Киев в обязательном порядке рассматривает вопрос возвращения Крыма, а будет этот процесс военным или нет — в значительной степени зависит от международного сообщества.

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Россия аннексировала Крым в 2014 году.

"Я понимаю, что все озадачены ситуацией и тем, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам путь к деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", — сказал Зеленский.

Любые решения, не предусматривающие освобождения Крыма от российского присутствия, он назвал пустой тратой времени.

Запад обеспокоен тем, что крымский вопрос заставит Москву пойти на радикальную эскалацию конфликта вплоть до применения тактического ядерного оружия, пишет FT.

Зеленский в интервью британскому изданию сказал, что российские удары по гражданской инфраструктуре Украины свидетельствуют о том, что Россия не намерена прекращать войну.

Для Киева окончание войны означает полное освобождение всей территории страны, подчеркнул он.

"Мы должны вернуть все земли. Когда дипломатия бессильна, остается решать вопросы на поле боя. Если вы не можете вернуть свою землю полностью, война просто замораживается. Это вопрос времени, когда она возобновится", — сказал Владимир Зеленский.

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BBC News Русская служба:

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