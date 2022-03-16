Зеленский: Мы не сможем вступить в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не рассчитывать на вступление страны в НАТО, сообщает телеканал Euronews.

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Зеленский раскритиковал альянс за отказ обеспечить бесполетную зону над Украиной и заявил, что некоторые страны-члены организации запугали сами себя рассуждениями об угрозе эскалации конфликта и Третьей мировой войны.

"Понятно, что Украина не член НАТО. Мы это понимаем. Мы адекватные люди. Мы годами слышали об открытых дверях, но мы также услышали, что не сможем вступить туда. Это правда, и это необходимо признать. Я рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывать на себя и на наших партнеров, которые нам помогают", — говорит Зеленский.

Вашингтон, комментируя это заявление, обещает поддержать любое решение Киева по вопросу о членстве в НАТО.

Москва представляет угрозу вступления Украины в Североатлантический альянс как один из поводов для вторжения, а внеблоковый статус Киева назван одним из условий для прекращения войны.

Боевые действия идут уже 20 дней. ООН подтверждает гибель многих сотен мирных жителей, прежде всего в результате бомбардировок и обстрелов жилых районов. Россия, ссылаясь на гуманитарные проблемы, предлагает Совбезу ООН призвать к прекращению огня:

"Посмотрим, сможет ли или не сможет Совет безопасности выполнить свою миссию и принять резолюцию, посвященную гуманитарной ситуации на Украине с четкими гуманитарными положениями. Это призыв к договоренностям о прекращении огня ради эвакуации гражданских лиц, к соблюдению международного гуманитарного права и прав человека. Это осуждение нападений на гражданское население и гражданские объекты, безопасный и беспрепятственный проход и беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи и т. д."

Голосование по российской инициативе намечено на 17 марта. Ранее Россия заблокировала проект резолюции Совбеза ООН, осуждающей вторжение на Украину. После этого Генассамблея ООН потребовала от Москвы немедленно вывести войска с Украины, отменить решение о признании государственности самопровозглашенных республик в Донбассе и прекратить применение силы против Украины. Документ поддержали 140 государств, 35 воздержались, против проголосовали 5 стран: Россия, республика Беларусь, КНДР, Сирия и Эритрея.