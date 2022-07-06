Зеленский: мы уже не ждем авиации, дайте ПВО
Foto: AP/Scanpix/LETA

Украина уже не ждет от Запада поставок самолетов, но хочет получить системы ПВО. Об этом в среду, 6 июля, заявил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьером Ирландии Мартином.

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Он отметил, что на данный момент первый приоритет — это безопасность неба.

"Может, я очень настойчивый, но все-таки безопасность неба приоритетна. И уже никто не ожидает ту или иную авиацию, но мы все расчитываем, и имеем подтверждение, пока что теоретически, но расчитываем на прибытие в Украину мощных систем противовоздушной обороны", — сказал он, добавив, что это даст возможность женщинам и детям вернуться домой.

Ранее Зеленский заявлял, что американские зенитно-ракетные комплексы NASAMS усилят ПВО Украины. Как сообщалось, украинские военнослужащие уже проходят подготовку по использованию ЗРК NASAMS.

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