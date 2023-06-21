Зеленский: наступление ВСУ идет "медленнее, чем хотелось бы"

Продолжающееся уже больше двух недель контрнаступление ВСУ идет не так быстро, как было запланировано. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью BBC.

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"Некоторые люди воспринимают это как голливудский фильм и ждут результатов прямо сейчас. Это не так. На карту поставлены жизни людей", — сказал Зеленский. По его словам, наступление усложняет, в частности, минирование более 200 тысяч квадратных километров российскими военными.

Украинский лидер добавил, что "чего бы кто-то ни хотел, включая попытки давления на нас, при всем уважении, мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем нужным". Кто именно пытается давить на Киев, Зеленский не уточнил.

Представители украинских властей ранее заявляли, что в ходе контрнаступления ВСУ освободили восемь населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Утверждается, что в общей сложности удалось выбить российских военных с территории площадью 113 квадратных километров.

Военные эксперты на протяжении последних месяцев предупреждали, что в условиях, когда Украине не передают истребители, дальнобойные ракеты и другое необходимое вооружение, шансы на быстрое и эффективное контрнаступление невелики и следует ожидать затяжной кампании.

В ходе интервью Зеленский также подтвердил приверженность Украины планам по вступлению в НАТО. Президент подчеркнул, что еще до формального присоединения к альянсу его стране необходимо предоставить гарантии безопасности со стороны военного блока.

Украинский лидер также прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, который назвал его "позором еврейского народа". По словам беседовавшей с Зеленским корреспондентки Ялды Хаким, этот вопрос "застал его врасплох". "Как будто он не до конца понимает свои слова. Извините, но он как будто второй король антисемитизма после Гитлера. Это говорит президент. Цивилизованный мир не может так говорить. Но мне было важно услышать реакцию мира, и я благодарен за поддержку", — ответил журналистке Зеленский.