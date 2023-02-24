Зеленский назвал условие для неизбежной победы

Победа Украины неизбежна, но важно, чтобы и украинцы внутри страны, и международные партнеры оставались объединенными и сдержали свои обещания. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в пятницу, 24 февраля.

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"Я действительно очень хочу (чтобы победа была уже в этом году — ред.) и считаю, если каждый из нас — и партнеры, и мы внутри — будем оставаться крепким кулаком, и если наши партнеры (будут — ред.) объединены ради нашей победы, — потому что это победа ценностей — если они сдержат все свои слова и выдержат свои сроки и это не просто будет бла-бла-бла, то я в это верю", — сказал президент.

Зеленский считает, что сейчас Украина и ее партнеры действуют очень мощно, и этому есть доказательства, но важно не останавливаться, чтобы война не пошла дальше.

"Поэтому если все мы сделаем важную домашнюю работу, то неизбежно нас ожидает победа. Я уверен, что победа будет. Я хочу, чтобы в этом году. У нас для этого есть все: мотивация, уверенность, друзья, дипломатия, вы (СМИ — ред.). Мы объединили все силы против этого вторжения. Но важно, чтобы сейчас каждый из нас сфокусировался работать дальше — тогда будет победа, потому что на нашей стороне правда", — резюмировал президент.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что мира не будет без освобождения Крыма. Это единственная гарантия мира не только для Украины, но и для Европы и всего мира, считает он.