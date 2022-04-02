Зеленский не ответил на вопрос о причастности Украины к пожару в Белгороде
Foto: AP/Scanpix/LETA

Президент Украины Владимир Зеленский отказался прямо ответить на вопрос, совершала ли Украина нападение на нефтебазу "Роснефти" в Белгороде с использованием вертолетов. "Извините, я не обсуждаю никакие свои приказы в качестве главнокомандующего или лидера государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными вооруженных сил Украины, а они сообщают мне", - пояснил Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News.

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По его словам, для Украины важно, чтобы весь мир знал, что она находится в состоянии войны. "На нас напали, вот что важно. Это самая большая трагедия. И сегодня слышать о том, что где-то что-то произошло, где-то что-то взорвалось, а в Украине идет война... честно говоря, говорить об этом непрофессионально. Они оккупировали нашу территорию. Они напали на нас. Эта война продолжается уже восемь лет, поэтому, что бы ни случилось в той или иной ситуации, мне сложно комментировать", - сказал украинский президент.

Утром 1 апреля власти Белгородской области сообщили, что в Белгороде "вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины" на нефтебазе "Роснефти" вспыхнул крупный пожар. В Минобороны России заявили, что удары нанесли украинские вертолеты Ми-24. Первоначально в Киеве отказывались подтвердить или опровергнуть причастность Украины к случившемуся. К концу дня секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что его страна не причастна к обстрелу нефтебазы.

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