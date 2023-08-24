Зеленский — о Пригожине: "Мы не имеем к этому отношения. Все понимают, кто отношение имеет"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал авиакатастрофу, в которой разбился самолет основателя ЧВК "Вагнер". Сам Евгений Пригожин и руководители наемников предположительно находились на борту.

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"Мы не имеем к этому отношения. Все понимают, кто отношение имеет", — заявил украинский лидер журналистам.

"Вы знаете, когда Украина говорила и обращалась к странам мира относительно самолетов, мы не это имели в виду. Мы имели в виду совсем другое, мы хотели поддержку, хотя, наверное, это также в каком-то смысле слова поможет", — цитирует Зеленского "Интерфакс-Украина".

Самолет Евгения Пригожина разбился вечером 23 августа в Тверской области РФ. Как сообщила Росавиация, в списке пассажиров были основатель ЧВК "Вагнер" и командиры наемников. При этом официально их смерть пока что не подтверждена.