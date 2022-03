Зеленский об обстреле АЭС: "Европа сейчас должна проснуться!"

Глава украинского государства выступил с обращением в связи с российскими обстрелами Запорожской АЭС - крупнейшей атомной электростанции в Европе. Обстрел такого объекта имел место впервые в истории человечества.

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на пятницу, 4 марта, выступил с видеообращением ко всему миру в связи с российскими обстрелами Запорожской атомной электростанции в Энергодаре и последующим пожаром на ее территории. Как указал глава украинского государства, российские военные бьют по станции прицельно и, судя по всему, специально готовились к такому нападению.

Подобные обстрелы чреваты повторением Чернобыльской катастрофы, предостерег Зеленский и призвал мир безотлагательно отреагировать на действия агрессоров. "Европа сейчас должна проснуться!" - призвал.

"Обращаюсь ко всем украинцам, ко всем европейцам, ко всем людям, которые знают слово "Чернобыль". Кто знает, сколько горя и жертв принес взрыв на атомной станции - это была глобальная катастрофа. С ее последствиями боролись сотни тысяч человек. Эвакуировали десятки тысяч человек. Россия хочет это повторить - и уже повторяет. Но - в шесть раз больше!"- заявил Владимир Зеленский.

В четверг российские танки попытались войти в Энергоград и захватить АЭС. Однако собравшиеся у станции ее работники и местные жители перекрыли им путь.

В ночь на пятницу по зданиям и блокам Запорожской АЭС велся непрерывный обстрел, в результате чего на крупнейшей в Европе атомной электростанции начался пожар. Согласно сведениям Дмитрия Орлова, мэра расположенного рядом с АЭС Энергограда, есть раненые.

В связи с обстрелом Запорожской АЭС войсками РФ Владимир Зеленский провел срочные консультации с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz), а также Эмманюэлем Макроном, Джо Байденом, Борисом Джонсоном, главой Евросовета Шарлем Мишелем и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Я только что обсудил с президентом Зеленским серьезную ситуацию на Запорожской АЭС. Россия должна немедленно прекратить атаку на электростанцию и обеспечить беспрепятственный доступ аварийных служб", - написал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Twitter.

I've just spoken to President @ZelenskyyUa about the gravely concerning situation at Zaporizhzhia nuclear power station.

Russia must immediately cease its attack on the power station and allow unfettered access for emergency services to the plant.