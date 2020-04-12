Зеленский обещает 1 млн долларов за вакцину от коронавируса
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Главный санитарный врач Украины рассказал, что президент страны попросил его донести до специалистов информацию о выплате 1 млн долларов за вакцину или лекарство от SARS-CoV-2.

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Президент Украины Владимир Зеленский обещал выплатить не менее одного млн долларов украинским ученым, которые изобретут лекарство или вакцину от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью интернет-изданию "Левый берег", опубликованном в воскресенье, 12 апреля.

"Открою вам секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство (от коронавируса. — Ред.), то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов", — сказал Ляшко.

По данным международной группы волонтеров Worldometer, случаи заражения новым вирусом выявлены в 210 странах и территориях. Инфицированы почти 1,8 миллиона, от последствий заражения умерли более 110 тысяч человек. В Украине всего насчитывается почти 2,8 тысячи случаев заражения (плюс 266 за последние сутки), при этом 83 человека скончались от вызванного коронавирусом заболевания.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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