Зеленский обратился к мобилизованным россиянам

Украина гарантирует сдавшимся в плен российским военным цивилизованное обращение, тайну обстоятельств сдачи в плен и возможность не возвращаться в Россию. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в субботу, 24 сентября.

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Так, по словам Зеленского, Украина гарантирует каждому российскому солдату, который сдастся в плен, три вещи:

с вами будут обращаться цивилизованно, в соответствии со всеми конвенциями;

никто не узнает обстоятельств того, как вы сдались в плен, никто в России не узнает, что ваша сдача в плен была добровольной;

если вы будете бояться возвращаться в Россию и сами не захотите обмена, мы найдем способ обеспечить и это".

Обращаясь к россиянам на русском языке Зеленский подчеркнул, что российских командиров не волнуют жизни граждан, им просто нужно заполнить "пустые места" после убитых, раненых, сбежавших или плененных российских солдат. И эти места могут быть заполнены "хоть молодыми айтишниками, которые вообще не служили, хоть пенсионерами, которые служили разве что в советской армии".

"Поэтому сейчас ключевой момент для вас всех, время, когда решается, закончится ли ваша жизнь. Не взять повестку лучше, чем погибнуть на чужой земле военным преступником. Убежать от преступной мобилизации лучше, чем быть искалеченным и потом еще отвечать перед судом за участие в агрессивной войне. Сдаться в украинский плен лучше, чем погибнуть под ударами нашего оружия, под абсолютно справедливыми нашими ударами, потому что Украина в этой войне защищается", — подчеркнул президент.

Он снова заявил, что Украина освободит всю свою страну, особенно подчеркнув, что это касается также Крыма.