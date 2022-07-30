Зеленский объяснил необходимость экспорта зерна

Экспорт украинского зерна важен, поскольку мир должен выстоять на фоне продовольственного кризиса, созданного Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе традиционного видеообращения вечером в пятницу.

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"Сегодня в Одессе началась конкретная работа по возобновлению экспорта украинского зерна. Это важно. Важно не только с точки зрения экономической прочности нашего государства, которое нужно, чтобы выстоять в этой войне. Это важно для того, чтобы мир выстоял под давлением продовольственного кризиса", — сказал он.

По словам главы государства, чем больше украинского зерна будет на мировом рынке, тем стабильнее будет ситуация у партнеров Киева и тем эффективнее будет и совместное противодействие РФ.

Зеленский отметил, что ООН, Турция и другие международные партнеры отвечают за безопасность зернового коридора, тогда как ВСУ делают все необходимые для защиты украинского побережья.

Напомним, накануне президент Украины посетил Одесскую область, где ведется подготовка к возобновлению экспорта украинского зерна.

К вечеру стало известно, что в портах Одесса и Черноморск завершена погрузка зерна на 17 судов, 10 из них готовы к отправке.