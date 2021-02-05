Зеленский объяснил решение запретить три телеканала

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение запретить в стране три пророссийских телеканала — "112 Украина", NewsOne и ZIK. "Решение СНБО законно, логично, оправданно и справедливо. А еще — полностью поддержано США и Евросоюзом и странами "большой семерки", которые четко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов", — заявил он в видеоблоге в пятницу, 5 февраля.

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По словам Зеленского, запрет телеканалов введен с целью остановить ложь и фейки, в частности, о запрете в Украине произведений Михаила Булгакова и Бориса Акунина. "Тройка этих каналов содержала говорящие армии, которые очень профессионально обманывали и зомбировали", — отметил он.

Украинский президент также пояснил, что записал видеообращение на русском языке, поскольку именно на нем украинцам "вливали в уши бесконечные потоки лжи". "Опровергать ложь на русском я буду правдой на русском. На языке, что, по мнению одной партии и одной страны, у нас сильно притесняют", — указал он далее.

Решение основано на законах и секретных данных СБУ

Решение запретить вещание трех телеканалов основано на законе о санкциях, Конституции Украины, предложениях парламента, а также данных Службы безопасности Украины (СБУ), которые на данный момент не разглашаются, заявил Владимир Зеленский. При этом он напомнил, что с 2014 года в Украине идет война. "И именно это — главная причина прекращения вещания. А никакая не критика меня как президента. Давайте честно — сегодня власти попадает от всех каналов. Но далеко не все каналы попадают под санкции от власти", — отметил он.

2 февраля президент Украины ввел запрет на работу телеканалов, которые принадлежат депутату Верховной рады Тарасу Козаку. Фактическим их владельцем украинские СМИ считают пророссийского политика, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Политическая партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ), одним из лидеров которой является Медвчедчук, инициирует процедуру импичмента президента Украины из-за этого запрета.