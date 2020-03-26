Зеленский объявил о закрытии границ Украины даже для желающих вернуться граждан страны
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о закрытии границ страны из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Он добавил, что границы будут перекрыты даже для планирующих вернуться украинских граждан.

Зеленский добавил, что об украинцах за границей позаботятся представители дипмиссий.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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Source

Gazeta.ru

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Source

Gazeta.ru

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