Зеленский опубликовал обещанный ответ Путину о единстве русских и украинцев
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обещанный ответ российскому коллеге Владимиру Путину на его статью о единстве русских и украинцев. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале украинского лидера.

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Зеленский записал видеопоздравление, приуроченное ко Дню крещения Руси. В нем он назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а 24 области Украины и Крым — ее родными детьми и наследниками. По его мнению, такая позиция не нуждается в каком-либо подтверждении. "Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что России не стоит претендовать на преемственность в отношении Киевской Руси. "Двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров", — заявил глава государства.

Ранее Зеленский похвалил статью, опубликованную Путиным, и пообещал вскоре ответить на нее. Он также добавил, что хотел бы обсудить отдельные ее положения при личной встрече.

12 июля на сайте Кремля была опубликована статья российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев". В частности, она затрагивает вопросы формирования украинского национального сознания и территориальные проблемы на постсоветском пространстве.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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