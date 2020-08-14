Зеленский отклонил приглашение Лукашенко посетить республику

Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на приглашение белорусского лидера в Гродно. Зеленский не поедет в Беларусь, пока ситуация в стране не стабилизируется. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Глава Беларуси приглашал Зеленского посетить в октябре Гродно, передает ТАСС.

Как оказалось, Зеленский решил не ехать в Беларусь, по крайней мере, до стабилизации ситуации.

"Я думаю, что пока ситуация в Белоруссии не стабилизируется было бы опрометчиво объявлять какие-то визиты", — сказал Кулеба в эфире "Украинского радио".

Он добавил, что сейчас главная задача, чтобы в Белоруссии власть и общество смогли наладить диалог и ситуация бы стабилизировалась с минимальными потерями.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. ЦИК объявил, что за Александра Лукашенко проголосовали 80% избирателей. После этого по всей стране начались акции протеста, крупнейшие промышленные предприятия объявили о забастовке. Протестующие требуют пересмотреть итоги выборов, считая, что победа действующего президента Лукашенко была сфальсифицирована, освободить политзаключенных и остановить насилие силовиков.

С начала беспорядков правоохранительные органы задержали около семи тысяч человек. О том, сколько людей пострадали от рук силовиков, в отчете МВД ничего не сказано.