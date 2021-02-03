Зеленский отключил три популярных украинских телеканала
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"112", ZiK и NewsOne прекратили эфирное вещание на Украине, их программы доступны только на YouTube. Телеканалы назвали санкции "политической расправой над неугодными СМИ", Союз журналистов страны осудил действия властей, пишет портал РБК.

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Украинский медиасервис Megogo прекратил вещание телеканалов "112" и ZiK после того, как президент Владимир Зеленский ввел против них санкции. Об этом сообщают "Украинские новости".

Позже руководитель NewsOne Юрий Буряк сообщил Стране.UA, что его канал, оказавшийся в санкционном списке, также отключен.

Вместо программ демонстрируется либо черный экран, либо цветная сетка. Передачи телеканалов теперь доступны для просмотра только на YouTube.

Зеленский вечером 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о применении персональных экономических и других санкций. Указ опубликован на сайте главы государства.

Под ограничительные меры помимо "112" и компании "Новости 24 часа" (канал NewsOne) попали телеканалы "ТВ Выбор", "Новый формат ТВ", "Партнер ТВ", "Ариадна ТВ" и другие.

Также санкции введены против депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Тараса Козака. Obozrevatel называет его "правой рукой" главы политсовета партии Виктора Медведчука. Козаку принадлежат каналы Newsone, "112" и ZiK.

Ограничения подразумевают блокирование активов, ограничение торговых операций, аннулирование лицензий, запрет передавать свои права на объекты интеллектуальной собственности другим лицам, прекращение предоставления услуг по ретрансляции/распространению телепрограмм и другие меры. Санкции введены сроком на пять лет.

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