Зеленский: переговоры - только после выхода ВСУ на границы 1991 года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет готов к переговорам с Москвой лишь после выхода армии страны на украинские границы 1991 года.

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"Границы 24 февраля 2022 года - это не наши границы, там была контактная линия между нами и оккупантами", - объяснил Зеленский журналистам после переговоров в Киеве с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

По словам Зеленского, на данный момент неизвестно, когда украинские пилоты приступят к обучению работе с западными истребителями.

"Мы договорились, дожали, что у нас есть коалиция стран, готовых начать тренировки для украинских пилотов. Графика тренировочных миссий нет. Я считаю, что некоторые партнеры с этим затягивают. Зачем они это делают, мне неизвестно", - заявил украинский лидер.

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о новом пакете помощи Украине на 55 млн евро. Выступая перед Верховной радой, он пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" и "независимо от того, какую цену придется заплатить", пишет испанское издание El Mundo.

Между тем директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс посетил Украину и провел переговоры с Зеленским, а также с высокопоставленными представителями украинской разведки. Как пишет издание The Washington Post, визит главы разведслужбы Соединенных Штатов состоялся в обстановке секретности.

Военные стратеги в Киеве в беседе с Бернсом представили свои планы, включающие в том числе освобождение значительной доли захваченных Россией территорий уже к осени, размещение артиллерии и ракетных систем у административной границы аннексированного РФ Крыма, а также продвижение на востоке страны, отмечает газета. Планы Киева подразумевают и начало переговоров с Москвой после выполнения этих целей, указывают трое собеседников WP.

Киев может согласиться "не брать Крым силой", сообщили изданию украинские официальные лица. Однако украинская сторона потребует от России принять любые гарантии безопасности, которые Киев сможет получить от Запада, добавили они. В то же время Украине будет нелегко добиться таких гарантий, указывает WP. Так, на прошедшем 29-30 июня саммите ЕС Австрия выступила против принятия гарантий безопасности для Киева на уровне ЕС. Ирландия, Кипр и Мальта также отказались дать необходимое согласие на подобные обязательства.