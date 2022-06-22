Зеленский поблагодарил Кариньша за поддержку Латвии в вопросе членства Украины в ЕС

Накануне заседания Евросовета президент Украины Владимир Зеленский в беседе с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем выразил благодарность за поддержку Латвии в вопросе предоставления Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС).

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Согласно записи Зеленского в твиттере, это решение важно для Украины и для Европы в целом.

Президент и Кариньш также обсудили ситуацию с экспортом украинского зерна.

Как сообщалось, Кариньш примет участие в заседании Европейского совета 23 и 24 июня, где будет принято решение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.