Зеленский: почти треть электростанций Украины разрушена за восемь дней. В его офисе ситуацию назвали "критической"

С 10 октября были выведены из строя 30% украинских электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии. Об этом в Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства назвал разрушение объектов критической инфраструктуры "еще одной разновидностью российских террористических атак". После этого, по мнению Зеленского, "пространства для переговоров с путинским режимом не осталось".
Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко отметил, что жителям Украины следует подготовить к отключениям света, воды и тепла в разных областях. "У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого. Надо готовиться по всей стране к тому, что могут быть отключения как электроэнергии, так и водоснабжения и теплоснабжения", — цитирует его слова издание "Страна".
Российские войска возобновили массированные обстрелы Киева и других украинских городов утром 10 октября. По заверениям Минобороны РФ, целями атак являются исключительно объекты энергетической инфраструктуры, однако в реальности под удар попадают и жилые дома. Так, вчера из-за попадания дрона-камикадзе произошел взрыв в жилом доме в центре Киева, погибло четыре человека.
"Поскольку с августа Россия терпит неудачи на поле боя, она, вероятно, теперь более охотно наносит удары по украинской гражданской инфраструктуре в дополнение к военным целям", — говорится в сегодняшней сводке британской разведки, которая ежедневно публикует обзор событий на фронте.