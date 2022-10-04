Зеленский подписал указ об отказе от любых переговоров с Путиным

Во вторник, 4 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, принятое в ответ на российскую аннексию оккупированных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Согласно этому указу, переговоры с действующим президентом России Владимиром Путиным невозможны, пишет "Радио Свобода".

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В подписанном документе также есть рекомендация Верховной Раде ускорить принятие законопроектов "о надлежащем санкционном и ином реагировании на эскалацию со стороны Российской Федерации".

Тем временем, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия будет дожидаться изменения позиции Зеленского или смены власти в Украине.

"Будем теперь ждать либо изменения позиции нынешнего президента, либо уже дождемся будущего президента Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа", — заявил Песков.

В ответ на аннексию Россией оккупированных украинских областей Зеленский объявил о том, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Президент Украины также заявил, что не собирается проводить никаких переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Путин.