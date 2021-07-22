Зеленский подписал закон о татарах, караимах и крымчаках
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал инициированный им и уже прошедший через Раду закон "О коренных народах Украины". Информация об этом появилась вечером в среду, 21 июля, на сайте президента Украины.

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Коренной народ в законе определяется как "автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры (…) и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины". Таким образом русский народ, имеющий государственное образование за пределами Украины, в число коренных народов не вошел.

Коренными народами в законе названы татары, караимы и крымчаки, которые имеют право создать "свои представительные органы" и через них "создавать свои средства массовой информации и получать государственную поддержку".

Кроме того, коренные народы могут направлять часть доходов от пользования природными ресурсами, расположенными на территории Крыма и города Севастополя, на свои нужды. Впрочем, на сайте Зеленского отмечается, что пользоваться доходами народы смогут только после возвращения Крыма под юрисдикцию Украины.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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