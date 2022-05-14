Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских партий"
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий действие партий, которые поддерживают Россию, отрицают ее агрессию или оправдывают действия "пророссийских боевиков на временно оккупированных территориях".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Закон вступит в силу на следующий вслед за подписанием день, сообщила глава комитета по вопросам правовой политики Верховной рады Ольга Совгиря, представляющая пропрезидентскую фракцию "Слуга народа".

В соответствии с законом, для запрета партии по обвинению в пророссийской направленности необходимо решение суда. Там также описана процедура ликвидации парламентской фракции политической силы, если она признана пророссийской.

На время военного положения Зеленский уже запретил деятельность нескольких украинских партий, обвинив их в поддержке военной агрессии России.

В том числе была приостановлена работа партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", у которой была фракция в Верховной Раде. Одним из лидеров этой политической силы является кум Владимира Путина Виктор Медведчук, против которого выдвинуты обвинения в государственной измене и который сейчас находится в следственном изоляторе.

Кроме того, под запрет попали некоторые другие партии, среди них — "Партия Шария", "Оппозиционный блок", Прогрессивная социалистическая партия и Социалистическая партия.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.

BBC News Русская служба:

Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Жизнь в эпоху дигитализации: реальность и прогнозы на будущее
За кулисами Wolt: кто заботится о качестве сервиса
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом
А вдруг именно ты #смарт-покупатель? Узнай, кто победил в розыгрыше
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Как не утонуть в море обязанностей: советы для повышения эффективности
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина