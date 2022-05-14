Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских партий"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий действие партий, которые поддерживают Россию, отрицают ее агрессию или оправдывают действия "пророссийских боевиков на временно оккупированных территориях".

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Закон вступит в силу на следующий вслед за подписанием день, сообщила глава комитета по вопросам правовой политики Верховной рады Ольга Совгиря, представляющая пропрезидентскую фракцию "Слуга народа".

В соответствии с законом, для запрета партии по обвинению в пророссийской направленности необходимо решение суда. Там также описана процедура ликвидации парламентской фракции политической силы, если она признана пророссийской.

На время военного положения Зеленский уже запретил деятельность нескольких украинских партий, обвинив их в поддержке военной агрессии России.

В том числе была приостановлена работа партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", у которой была фракция в Верховной Раде. Одним из лидеров этой политической силы является кум Владимира Путина Виктор Медведчук, против которого выдвинуты обвинения в государственной измене и который сейчас находится в следственном изоляторе.

Кроме того, под запрет попали некоторые другие партии, среди них — "Партия Шария", "Оппозиционный блок", Прогрессивная социалистическая партия и Социалистическая партия.