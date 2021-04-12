Зеленский попросил у Байдена помощи в сдерживании России
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Соединенные Штаты — хорошие друзья Украины, но президент США "должен сделать больше", чтобы сдержать Россию и помочь положить конец конфликту на востоке Украины, заявил ее президент Владимир Зеленский.

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Киеву нужно больше оружия и денег, а особенно — больше поддержки для вступления страны в НАТО, сказал Зеленский в интервью CNN.

"Если США хотят видеть Украину в НАТО, они должны сказать об этом прямо и сделать это. Не словами", — заявил президент.

Телеканал также привел слова корреспондента, разговаривавшего с Зеленским, который заметил, что шансы на решительные действия США относительно вступления Украины в НАТО невелики, так как это может спровоцировать Москву и усилить напряжение на границе. "Возможно, вы правы", — ответил на это Зеленский.

"Но что происходит сейчас? Что мы делаем там [у границ]? Что наши люди здесь делают? Они сражаются", — добавил украинский президент.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак в разговоре с CNN оценил число находящихся у границы с Украиной и в Крыму российских военных в 50 тыс.

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