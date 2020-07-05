Зеленский потребовал оснастить украинский флот ракетами

Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед новым командующим Военно-морскими силами, контр-адмиралом Алексеем Неижпапой задачу оснастить военный флот страны ракетным оружием. Глава государства, выступая на торжествах по случаю Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Одессе, пообещал, что приложит все усилия для того, чтобы украинский флот "был образцом мощности, современности и стал настоящей гордостью Украины". Его слова приводит пресс-служба главы государства.

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"Мы никому никогда не позволим разрушить систему Черноморской безопасности. И наша государственная цель — системно наращивать вашу мощь. Мы знаем, как в прошлые годы Военно-морские силы Украины во многих смыслах этого слова пытались уничтожить и потопить. Я этого не просто не допущу", — заявил Зеленский.

Он отметил, что Украина должна быть морской державой "в реальном настоящем и ближайшем будущем", а "не в далеких воспоминаниях прошлого".

Украинский лидер сообщил, что сейчас активно развиваются военно-морские базы, поступает новое вооружение. Важнейшими президент назвал испытания отечественного ракетного комплекса "Нептун". Глава государства убежден, что включение в состав ВМС подобных комплексов позволит Украине стать "более сильным игроком в акваториях Черного и Азовского морей". Кроме того, в ближайшее время украинский флот планирует получить катера "Айленд" и "Марк VI" в рамках военной помощи со стороны США, добавил Зеленский.

Украинские военные проводили испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун", названной "уничтожителем Крымского моста", в июне и мае. В ходе испытаний ракеты успешно поразили две цели в Черном море с интервалом в две секунды, сообщал глава конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев. Цели располагались на расстоянии 85 км и 110 км соответственно.

Крылатая ракета Р-360 может нести боеголовку массой 150 кг. Дальность ее пуска достигает 280 км, а скорость — около 900 км/ч. Одновременно может быть запущено до 24 ракет.