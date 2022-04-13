Зеленский предложил обменять задержанного кума Путина Виктора Медведчука

Во вторник вечером президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото задержанного депутата Верховной Рады Виктора Медведчука, который исчез вскоре после вторжения России в Украину.

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Генеральная прокуратура Украины обвиняет Медведчука в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций.

"Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Подробности позднее", — говорится в сообщении под фотографией Медведчука в наручниках.

"Обменять этого вашего хлопца"



Тем временем президент Украины Зеленский предложил обменять кума Путина на пленных украинских солдат.

"Очень символично, что именно в День космонавтики был задержан Медведчук. Он скрывался 48 дней. И вот наконец-то решил попытаться убежать за пределы нашего государства. Что ж, для этого "космонавта" — в плохом смысле слова — не сработало знаменитое "Поехали!", — заявил Зеленский.

"Я считаю особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Пытался так замаскироваться. Вот такой "воин". Вот такой патриот.Что ж, если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени".

"Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего хлопца на наших хлопцев и девчат, которые сейчас в российском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные и военные органы рассмотрели такую ​​возможность", — добавил президент Украины.

Депутат запрещенной партии



Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не может сказать, насколько фото соответствует действительности.

"По Медведчуку видел. Я ничего не могу сказать, насколько это соответствует действительности. Что-то говорить было бы неверно без каких-то подтверждений", — сказал Песков журналистам.

Депутат запрещенной после начала войны партии "Оппозиционной платформы — За жизнь" находился под домашним арестом с 13 мая 2021 года. Вскоре после российского вторжения в Украину он исчез. Адвокат Медведчука заявила, что он покинул свой дом в Киеве из-за угроз, но остается в городе в безопасном месте.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов отметил, что Медведчука задержали в результате "молниеносной и опасной многоуровневой спецоперации".

В чем обвиняют Медведчука



В 2021 году Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.Его счета заморозили, а связанные с политиком телеканалы были закрыты.

Вскоре Медведчуку были предъявлены обвинения по нескольким статьям. Он обвиняется в сотрудничестве с Россией в развитии энергетических проектов в Крыму уже после его аннексии, а также передаче Москве секретной информации и участии в незаконных схемах поставок угля из районов Донбасса под контролем самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Сам Медведчук все обвинения в свой адрес отвергал и называл их политическим преследованием.