Зеленский предложил провести всеукраинский референдум по компромиссам на переговорах с Россией

Вопрос о компромиссах, которые могут достигнуты на переговорах между Украиной и Россией, должен быть вынесен на всеукраинский референдум. Об этом в интервью Национальной общественной телерадиокомпании Украины заявил президент Владимир Зеленский, пишет "Новая газета".

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"Я объяснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет дать ответ на те или иные форматы компромиссов.

А вот какими они будут — это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией", — подчеркнул он.

Речь, отмечает Зеленский, идет компромиссах по поводу территорий Донбасса и Крыма, а также гарантий безопасности. Президент отметил, что Украина вряд ли уже сможет присоединиться к НАТО, потому что в альянсе "боятся России". Поэтому, считает украинский лидер, Киев может рассмотреть и другие гарантии безопасности, в том числе, от отдельных стран-участниц НАТО.

Пять дней назад издание Financial Times сообщило, что Москва и Киев разработали план прекращения боевых действий в Украине из 15 пунктов. Он предполагает прекращение огня и вывод российских войск в случае, если Украина согласится на нейтральный статус и откажется от размещения на своей территории иностранных военных. Также, писало издание, Киев может получить гарантии защиты со стороны союзников — США, Великобритании и Турции. Официальные представители с обеих сторон заявили, что план не является окончательным.

Представители России и Украины провели уже три очных раунда переговоров, они состоялись в Беларуси в конце февраля — начале марта. 15 марта прошел четвертый раунд переговоров — в онлайн-формате.