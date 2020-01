Зеленский предложил США назначить представителя по Донбассу и Крыму

В ходе визита в Киев госсекретаря США Помпео Зеленский выразил надежду на более активное участие Вашингтона в украинском урегулировании.

Во время переговоров в Киеве с госсекретарем США Майклом Помпео президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на более активные действия США по урегулированию конфликта в Донбассе и деоккупации Крыма. В пятницу, 31 января, он предложил учредить в Госдепартаменте США должность представителя по этим вопросам.

Выступая на брифинге после встречи с Помпео, Зеленский поблагодарил его за последовательную позицию в отношении конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма Россией. "США были, есть и будут ключевым союзником в защите суверенитета и территориальной целостности Украины", — подчеркнул он.

Зеленский также сообщил, что Киев рассматривает возможность закупки в США новых вооружений. В частности, обсуждается вопрос о закупке для ВМС Украины катеров класса Island, указал он. "Украина готова развивать новые формы партнерства со США в сфере безопасности. Это подтверждает первый в истории контракт на прямую закупку противотанковых ракетных комплексов Javelin", — сообщил далее Зеленский.

Украинский президент сообщил о планах Вашингтона предоставить Киеву в 2020 году 700 миллионов долларов в рамках программ государственной помощи. 365 миллионов долларов из этой суммы будут направлены на нужды обороны, добавил он.

Кроме того, Зеленский выразил надежду, что США отменят пошлину на импорт стали в размере 25 процентов. "Это чувствительный вопрос для нашего металлургического экспорта", — указал он.

Говоря о своем возможном визите в США, Зеленский отметил, что не хочет быть "политическим путешественником", как его предшественники. "Если мы можем договориться о чем-то очень важном, что выгодно обеим странам, …то я готов ехать завтра", — добавил он.

В свою очередь Майкл Помпео подтвердил позицию США по защите суверенитета и территориальной целостности Украины. "Мы продолжаем поддерживать Украину в присоединении к НАТО и сближении с ЕС", — отметил он далее. Кроме того, глава американского внешнеполитического ведомства сообщил, что Вашингтон содействует реформам оборонного сектора Украины, укреплению энергетической независимости страны, улучшению инвестиционного климата, а также развитию принципа верховенства права.

"США видят Украину как страну, которая борется за свободу, демократию и благополучие", — указал Помпео. Он также подчеркнул, что США никогда не признают аннексию Крыма Россией и сообщил о продолжении финансовой поддержки Вашингтоном Киева. С января 2017 года США уже предоставили Украине более 1 миллиарда долларов помощи в сфере безопасности, напомнил он.

Помпео также подчеркнул, что США намерены сохранить санкции против РФ до восстановления территориальной целостности Украины. "США приветствуют усилия Украины по установлению мира на Донбассе. Россия должна ответить взаимностью. Наши санкции будут действовать до тех пор, пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены", — написал он в Twitter по итогам переговоров с главой МИД Украины Вадимом Пристайко, состоявшихся ранее в тот же день.

Good discussion with @VPrystaiko. The U.S. welcomes Ukraine’s efforts to bring peace to the Donbas. Russia must reciprocate. Our sanctions will remain in place until Ukraine’s territorial integrity and sovereignty is restored. pic.twitter.com/qwPXBRuSw3