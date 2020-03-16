Зеленский предложил закрыть метро и отменить сообщение между городами в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести меры для борьбы с распространением коронавируса по стране, сообщает "Медуза".

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Зеленский призвал правительство приостановить работу метро, с 12:00 18 марта запретить междугороднее и межобластное автобусное, железнодорожное и авиа сообщение.

Как считает Зеленский, для общественного транспорта нужно ограничить число пассажиров — не более 10 человек в маршрутном такси, не более 20 человек в автобусах, трамваях, троллейбусах.

С полуночи 17 марта, по словам президента Украины, следует закрыть учреждения культуры, торгово-развлекательные центры, а ресторанам, кафе и другим заведения общепита разрешить работать только в режиме доставки.

Также Зеленский призвал профильные ведомства разработать программу кредитных каникул, обеспечить доплату в 1000 гривен пенсионерам, чья пенсия не превышает 5000 гривен и провести переговоры с МВФ о помощи.

Правительство Украины может одобрить меры уже вечером 16 марта. Ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса Украина закрыла свои наземные границы и отменила авиасообщение с другими странами.

На данный момент в Украине зафиксированы три случая заражения коронавирусом, один пациент скончался.