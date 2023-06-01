Зеленский прибыл в Молдову — сегодня там пройдет саммит Европейского политического сообщества
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Владимир Зеленский приехал в Молдову для участия в саммите Европейского политического партнерства, сообщается в Telegram-канале президента Украины. В замке Мими недалеко от Кишинева сегодня пройдет саммит Европейского политического сообщества, куда приглашены лидеры 47 стран.

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Украинский лидер уже прибыл на место проведения форума, где его встретила президент Молдовы Майя Санду.

"Много двусторонних встреч. Развиваем "коалицию истребителей" и предлагаем "коалицию Patriot". ЕС, НАТО, формула мира. Все для защиты нашего будущего", — описал цели поездки Зеленский.

Молдова проводит крупнейший международный саммит с момента провозглашения независимости. Для обеспечения безопасности участников форума предприняты беспрецедентные меры. При подготовке мероприятия молдавским властям помогали французские коллеги.

Приглашения принять участие в саммите были направлены главам государств и правительств 47 стран: всех членов ЕС, а также Азербайджана, Албании, Андорры, Армении, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Грузии, Исландии, Косово, Лихтенштейна, Молдовы, Монако, Норвегии, Сан-Марино, Северной Македонии, Сербии, Турции, Украины, Черногории и Швейцарии. Латвию на форуме представляет премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Европейское политическое сообщество было учреждено весной 2022 года по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона для развития диалога и сотрудничества между всеми странам Европы. Первая встреча лидеров сообщества состоялась в октябре прошлого года в Праге.

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