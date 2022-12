Зеленский прибыл в Вашингтон. Это его первая зарубежная поездка с начала войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в среду прибыл в Вашингтон, где он в Белом доме встречается с президентом США Джо Байденом. В программе его визита также выступление перед Конгрессом.

У Белого дома Зеленского встречали президент Байден с супругой. Эти кадры демонстрировало в прямом эфире американское телевидение. Как сообщается, встреча двух президентов продлится около двух часов, после чего состоится их совместная пресс-конференция.

Самолет с Зеленским на борту приземлился на авиабазе "Эндрюс" под Вашингтоном примерно в полдень по местному времени (17:00 по Гринвичу).

Украинский президент прибыл в США из польского Жешува на самолете Boeing C-40B (военная модификация Boeing 737 NG) Военно-воздушных сил США.

В Польшу, как сообщали СМИ, Зеленский добрался на поезде. В поездке его сопровождала посол США в Украине Бриджит Бринк.

В ходе визита Зеленского США официально объявят о новом пакете помощи Украине, который будет включать системы ПВО "Пэтриот".

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в среду подробно рассказал об этом пакете. Его детали уже попадали в прессу, однако вместе эти данные официально были обнародованы впервые:

Пакет оценивают в 1,85 млрд долларов, в него в том числе войдет первая поставка ВСУ системы ПВО "Пэтриот".

В среду Госдепартамент официально одобрит выделение миллиарда долларов из этого пакета на средства ПВО (вероятно, здесь имеется в виду именно "Пэтриот"), а также средства для высокоточных ударов и боеприпасы.

Вторая часть пакета — 850 млн долларов, выделяемых в рамках программы министерства обороны по помощи Украине.

Общая сумма военной помощи Украине от США достигает беспрецедентных 21,9 млрд долларов за весь период работы администрации Джо Байдена.

США продолжат работать более чем с 50 партнерами по всему миру, чтобы оказывать поддержку Украине на протяжении любого необходимого периода времени, до вывода российских войск с ее территории.

Визит Зеленского в США начинается в тот же день, когда российский президент Владимир Путин выступил на заседании коллегии минобороны.

Визит Зеленского "подчеркивает непоколебимую готовность Соединенных Штатов поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Это первая поездка украинского президента за рубеж за 301 день войны. С 24 февраля он не покидал Украину и принимал иностранных политиков в Киеве либо выступал перед ними по видеосвязи.

"Направился в США, чтобы укрепить стойкость и обороноспособность Украины. В частности, с Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США. Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч", — написал Зеленский в "Твиттере".

I hope you’re having a good flight, Volodymyr. I’m thrilled to have you here. Much to discuss. https://t.co/SsRdsAnSDb