Зеленский приехал на передовую на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на фронте, где посетил линию обороны Угледар — Марьинка. Об этом украинский лидер рассказал в своем Telegram-канале.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Поездка Зеленского приурочена к Дню морской пехоты, который отмечают в Украине 23 мая. Президент Украины вручил военнослужащим награды и вместе с ними почтил память погибших защитников страны.

"Благодарен каждому воину за то, что вы приближаете важнейшую страницу [истории] нашей державы. Это страница справедливой украинской победы. Слава вам — всем морским пехотинцам Украины", — написал Зеленский.

После начала полномасштабного российского вторжения президент Украины несколько раз посещал прифронтовые территории. Так, в середине апреля Зеленский побывал в Авдеевке — пригороде Донецка.