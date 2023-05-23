Зеленский приехал на передовую на Донбассе
Foto: Telegram @V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на фронте, где посетил линию обороны Угледар — Марьинка. Об этом украинский лидер рассказал в своем Telegram-канале.

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Поездка Зеленского приурочена к Дню морской пехоты, который отмечают в Украине 23 мая. Президент Украины вручил военнослужащим награды и вместе с ними почтил память погибших защитников страны.

"Благодарен каждому воину за то, что вы приближаете важнейшую страницу [истории] нашей державы. Это страница справедливой украинской победы. Слава вам — всем морским пехотинцам Украины", — написал Зеленский.

После начала полномасштабного российского вторжения президент Украины несколько раз посещал прифронтовые территории. Так, в середине апреля Зеленский побывал в Авдеевке — пригороде Донецка.

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