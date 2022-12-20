Зеленский приехал в Бахмут. За город с лета идут жестокие бои

Президент Украины прибыл на один из самых опасных участков фронта — в город Бахмут в Донецкой области. Российские войска и ЧВК "Вагнер" вышли на границы населенного пункта еще летом, с тех пор там идут ожесточенные бои.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Первыми о поездке главы государства в Бахмут рассказали корреспонденты украинского телеканала FreeДом. Позднее издание "Громадьске" получило подтверждение этой информации от представителя Зеленского.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил "Украинской правде", что Зеленский прибыл в город, чтобы наградить находящихся там военнослужащих, и после этого покинул передовую.

Позднее FreeДом опубликовал видео, снятое во время визита Зеленского в город.

Вместе с президентом Бахмут посетила, в числе прочих, замглавы украинского министерства обороны Анны Маляр.

Бахмут (до 2016 года — Артемовск) — важный транспортный узел на северо-востоке Донецкой области, через него проходят дороги на Лисичанск, Северодонецк, Северск, Славянск, Краматорск, Константиновку, Горловку и Луганск. Российские войска вышли к окраинам городам в августе, с тех пор там идут интенсивные бои. При этом в почти полностью разрушенном городе без отопления и водоснабжения остаются мирные жители.