Зеленский приехал в Донбасс после сообщений о стягивании российских военных к границе
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс с рабочей поездкой, сообщается на сайте его офиса. Он собирается встретиться с украинскими военными, чтобы "поддержать боевой дух защитников", передает портал телеканала "Дождь".

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"Как верховный главнокомандующий я хочу быть с нашими солдатами в это тяжелое время в Донбассе. Еду на территорию эскалации", — написал Зеленский в "Твиттере".

Он добавил, что прошлой ночью погиб 23-летний украинский солдат.

В конце марта СМИ сообщили об эскалации конфликта на востоке Украины. ОБСЕ зафиксировала десятикратный рост числа нарушений перемирия. Зеленский сообщал, что с 26 марта в зоне боевых действий погибли как минимум восемь украинских военных. По данным газеты New York Times, Россия перебросила к границу с Украиной около четырех тысяч военных и военную технику. Команда CIT рассказала о полевом лагере российских военных у границы.

В Кремле назвали ситуацию пугающей, но подчеркнули, что перемещение российских военных по своей территории "не должно никого беспокоить".

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