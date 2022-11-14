Как сообщает агентство Reuters, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в недавно освобожденный город и выступил с речью перед войсками. Украинские СМИ опубликовали фотографии главы государства в Херсоне.

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По данным Reuters, Зеленский обратился к военнослужащим, построенным на главной площади Херсона. "Мы продвигаемся вперед, мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", — цитирует украинского президента корреспондент агентства. Сообщается, что в своей речи Зеленский также поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку.

На площади также присутствовали местные жители с украинскими флагами и прочей государственной символикой. "Я действительно счастлив, это видно по реакции людей, их реакция не постановочная", — заявил президент страны.

Как утверждает корреспондент Reuters, на вопрос о том, куда в будущем двинется украинская армия, Зеленский ответил так: "Не на Москву… Нас не интересуют территории другой страны".

Украинские СМИ опубликовали в соцсетях несколько фотографий, сделанных во время встречи Зеленского с военными в Херсоне.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о том, что Зеленский посетил Херсон. "Мы оставляем это без комментариев. Вы знаете, что это территория РФ", — заявил он во время брифинга с журналистами.

На прошлой неделе российские военные заявили о том, что покидают Херсон — единственный областной центр, который удалось захватить с начала войны. В пятницу в город вошли украинские войска. Генштаб ВСУ сегодня лишил аккредитации нескольких журналистов (в том числе из США и Великобритании) за репортажи из освобожденного города до получения соответствующего разрешения.