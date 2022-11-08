Зеленский примет участие в саммите G20 — скорее всего, в онлайн-формате

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите "Большой двадцатки", который пройдет на индонезийском острове Бали на следующей неделе. По словам пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова, Зеленский, вероятнее всего, будет участвовать онлайн.

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В начале месяца Зеленский заявил, что откажется от участия в саммите G20, если его в том или ином формате посетит президент РФ Владимир Путин.

"Позиция моя лично и позиция Украины была в том, что, если лидер Российской Федерации будет принимать участие в саммите, Украина не будет", — сказал тогда президент Украины, подчеркнув, что страна все равно готовится к предстоящему международному форуму.

Сегодня же газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники сообщила, что российский лидер, скорее всего, не поедет на Бали, а делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обещал объявить об окончательном решении Кремля на этой неделе.

В октябре власти Индонезии, принимающей в этом году саммит "Большой двадцатки", утверждали, что лидеры России и Украины приняли приглашения к участию в форуме. Вчера президент Индонезии Джоко Видодо в интервью газете Financial Times рассказал о недавнем телефонном разговоре с Путиным — по его итогам у Видодо сложилось впечатление, что президент РФ вряд ли посетит саммит.