Зеленский присвоил Вильнюсу статус города-спасителя
Foto: Shutterstock

Президент Украины присвоил Вильнюсу почетное звание 24 января во время международной конференции Champion Cities Summit 2023 в Вильнюсе, где встретились лидеры европейских городов. Почетное звание также было получено за день до официального 700-летия Вильнюса.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"За проявленный гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета постановляю присвоить почетное звание "Город-спаситель" городу Вильнюсу", — говорится в указе, опубликованном на сайте офиса президента.

Принимая титул от имени города, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс поблагодарил жителей города, которые помогают Украине и украинским беженцам, а также пообещал предоставить Украине еще больше гуманитарной помощи на символическую сумму в 700 тысяч евро. Помощь планируется использовать для нужд городов-партнеров Вильнюса — Киева и Львова.

Шимашюс также призвал других европейских лидеров поддерживать Украину в борьбе вплоть до победы.

С начала войны в Украине Вильнюс оказал помощь украинским городам на сумму примерно в 1 миллион евро. В городе также проходили протесты и акции в поддержку Украины — например, воду в пруду возле посольства Российской Федерации покрасили в красный цвет, символизирующий кровь украинцев, погибших в войне.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (7) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Видео, как мы ловили и обучали покемонов
Как бесплатно учиться в магистратуре и обеспечить себя работой
Тестируем видеоигру: как мы отрывались на трассах Mario Kart
Видео, как мы ловили и обучали покемонов
National Geographic в поисках латвийского Гордона Рамзи
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch