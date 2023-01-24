Зеленский присвоил Вильнюсу статус города-спасителя

Президент Украины присвоил Вильнюсу почетное звание 24 января во время международной конференции Champion Cities Summit 2023 в Вильнюсе, где встретились лидеры европейских городов. Почетное звание также было получено за день до официального 700-летия Вильнюса.

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"За проявленный гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета постановляю присвоить почетное звание "Город-спаситель" городу Вильнюсу", — говорится в указе, опубликованном на сайте офиса президента.

Принимая титул от имени города, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс поблагодарил жителей города, которые помогают Украине и украинским беженцам, а также пообещал предоставить Украине еще больше гуманитарной помощи на символическую сумму в 700 тысяч евро. Помощь планируется использовать для нужд городов-партнеров Вильнюса — Киева и Львова.

Шимашюс также призвал других европейских лидеров поддерживать Украину в борьбе вплоть до победы.

С начала войны в Украине Вильнюс оказал помощь украинским городам на сумму примерно в 1 миллион евро. В городе также проходили протесты и акции в поддержку Украины — например, воду в пруду возле посольства Российской Федерации покрасили в красный цвет, символизирующий кровь украинцев, погибших в войне.